Герой матча: знаменитый футбольный вратарь Чех ярко начал карьеру в хоккее (видео)
Бывший вратарь лондонских "Челси" и "Арсенала" Петр Чех успешно дебютировал в составе хоккейного клуба "Гилдфорд Феникс", представляющего третий по силе дивизион Англии.
Экс-футболист вышел на лед в стартовом составе против "Суидон Уайлд Кэтс". Чех пропустил две шайбы, но в серии буллитов отразил решающий бросок и принес своей команде победу - 3:2.
Чех был признан лучшим игроком матча и "утонул" в объятиях партнеров после его завершения.
@PetrCech game winning penalty shot save! @ChelseaFC@narodnitympic.twitter.com/GKknz87zq5— 𝒥𝑒𝓈𝓈 ♡ (@jessdobbe) 13 октября 2019 г.
Напомним, вратарь завершил карьеру в футболе после окончания сезона 2018-2019. В июне он трудоустроился в "Челси" в качестве технического консультанта. Голкипер уже заявил, что будет совмещать работу в "Челси" и карьеру в хоккее.
УНИАН ранее также сообщал о том, что знаменитый немецкий футболист объявил о завершении карьеры.