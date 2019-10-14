Герой матча: знаменитый футбольный вратарь Чех ярко начал карьеру в хоккее (видео)

Экс-голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех принес своей команде победу.

Бывший вратарь лондонских "Челси" и "Арсенала" Петр Чех успешно дебютировал в составе хоккейного клуба "Гилдфорд Феникс", представляющего третий по силе дивизион Англии.

Экс-футболист вышел на лед в стартовом составе против "Суидон Уайлд Кэтс". Чех пропустил две шайбы, но в серии буллитов отразил решающий бросок и принес своей команде победу - 3:2.

Чех был признан лучшим игроком матча и "утонул" в объятиях партнеров после его завершения.

Напомним, вратарь завершил карьеру в футболе после окончания сезона 2018-2019. В июне он трудоустроился в "Челси" в качестве технического консультанта. Голкипер уже заявил, что будет совмещать работу в "Челси" и карьеру в хоккее.

УНИАН ранее также сообщал о том, что знаменитый немецкий футболист объявил о завершении карьеры.