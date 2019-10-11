Сборная Украины обыграла Литву и почти вышла на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко одержали пятую победу в шести матчах отбора.

Сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации Евро-2020 в Харькове принимала аутсайдера группы В сборную Литвы. Встреча завершилась уверенной победой команды Андрея Шевченко.

В первом тайме Украина доминировала на поле, но огорчила соперника только раз. Руслан Малиновский протащил мяч до штрафной, отдал на Жуниора Мораеса, получил обратный пас пяткой и переиграл голкипера. Отметим, что Мораес отметился первым результативным действием в составе сборной Украины.

Еще дважды украинцам немного не везло - после удара головой от Тараса Степаненко мяч попал в штангу, а Андрей Ярмоленко сильным ударом из пределов штрафной проверил на прочность перекладину.

Удвоить свое преимущество украинской сборной удалось на 58-й минуте - Малиновский оформил дубль прямым ударом со штрафного, забив свой третий гол в текущей отборочной кампании.

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Украина - Литва - 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко (Сидорчук, 73), Малиновский, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес

Литва: Черняускас, Климавичюс, Гирдвайнис, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 73), Новиковас, Миколюнас, Вербицкас, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Воробьев, Лаукжемис (Матулявичюс, 77)

Таким образом, Украина набрала 16 очков после шести матчей и максимально приблизила себя к выходу на Евро-2020. Для того, чтобы упустить путевку на чемпионат Европы, команде Шевченко в двух оставшихся турах нужно сперва проиграть Португалии, а затем уступить Сербии с разницей более чем в пять мячей. При этом сербы должны еще не потерять очки в матчах против Литвы и Люксембурга.

В параллельном матче группы В Португалия обыграла Люксембург со счетом 3:0 и набрала 11 очков в пяти матчах. У Сербии - 7 очков после пяти игр.

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 14 октября. "Желто-синие" в Киеве будут принимать Португалию.

УНИАН ранее также сообщал о том, кто будет судить матч Украина - Португалия.