Отбор на Евро-2020: стало известно, кто будет судить матч Украина - Португалия

Поединок украинской сборной против чемпионов Европы рассудят англичане.

УЕФА назначил арбитров на матч квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Португалии, который пройдет 14 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром матча будет 40-летний Энтони Тэйлор из Англии.

Помогать ему будут англичане Гари Бэсвик и Адам Нунн. Четвертый судья - Крейг Поусон.

Отметим, что Тэйлор работал на матче сборной Украины в прошлом году. Англичанин судил выездной для украинской команды поединок против сборной Чехии в рамках Лиги наций. В том матче Украина одержала победу со счетом 2:1.

Напомним, встреча украинской и португальской сборных в первом круге отборочного турнира завершилась вничью - 0:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что молодежная сборная Украины потерпела второе поражение в отборе на Евро-2021.