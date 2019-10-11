Украина - Литва: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020

Украинцы проведут один из ключевых поединков квалификации.

Сборная Украины сегодня, 11 октября, в Харькове на ОСК "Металлист" проведет шестой матч в рамках квалификации на Евро-2020 против Литвы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Литва.

Начало поединка - в 21.45.

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Безвыигрышная серия сборной Литвы на данный момент насчитывает четырнадцать матчей. В группе B у команды последнее место и одно очко в активе. В сентябре дома литовцы уступили украинцам со счетом 0:3, а следом команда была разбита португальцами - 1:5.

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Украинцы в пяти матчах сумели набрать 13 очков и уверенно возглавляют группу В. В сентябре украинцы "не заметили" литовцев (3:0), а также провели товарищескую игру с Нигерией - 2:2.

Андрей Шевченко не избежал кадровых потерь. Вратарь Денис Бойко и защитник Никита Бурда из "Динамо" находятся в лазарете. Победа над литовцами значительно приблизит украинцев к досрочному выходу на Евро-2020.

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Онлайн-трансляция матча

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