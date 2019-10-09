Украина - Литва: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет седьмой матч в квалификационном турнире.

11 октября в Харькове на ОСК "Металлист" пройдет матч седьмого тура квалификации на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы.

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матчу Украина - Литва.

По мнению букмекеров, украинская сборная является безоговорочным фаворитом домашнего матча.

На победу подопечных Андрея Шевченко можно сделать ставку с коэффициентом 1,09, на ничейный результат - 10,5, а на победу сборной Литвы - 28,0.

Коэффициент на то, что хозяева не проиграют, отсутствует. На ничью или победу Литвы можно поставить с коэффициентом 7,40.

Украина и Литва ранее играли друг против друга девять раз: шесть побед в активе нашей сборной, две - у литовцев, еще одна встреча завершилась вничью. Прошлый поединок состоялся в рамках отбора - украинцы на выезде победили со счетом 3:0.

Матч начнется в 21:45. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах "Футбол 1" и "Украина".

Сборная Украины возглавляет группу B, набрав 13 очков. На втором месте идет Португалия, отставая на пять пунктов.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко считает победу над Литвой приоритетной задачей сборной.