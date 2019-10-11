Приблизиться к мечте: анонс матча Украина - Литва

Сборная Украины проведет очередной матч квалификации на чемпионат Европы.

Сборная Украины сегодня, 11 октября, проведет шестой матч в рамках квалификации на Евро-2020. В Харькове на ОСК "Металлист" команда Андрея Шевченко встретится с аутсайдером своей отборочной группы - сборной Литвы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Литва.

Начало встречи - в 21.45.

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Сборная Литвы

В феврале у Литвы сменился тренер - им стал Вальдас Урбонас. При нем команда стартовала в квалификации на Евро-2020 с выездного поражения от Люксембурга (1:2). Затем прервать серию поражений удалось в товарищеском матче против Азербайджана (0:0).

В июне Литва набрала свое пока единственное очко в отборе в матче против Люксембурга, сыграв вничью (1:1). Но следом команда разгромно проиграла Сербии (1:4).

Дальше - хуже. В сентябре дома литовцы уступили украинцам со счетом 0:3, а на трибунах было даже больше поклонников команды Шевченко. Еще один разгром случился через несколько дней - Литва вновь на домашней арене была разгромлена, но на этот раз - португальцами (1:5).

Безвыигрышная серия сборной Литвы на данный момент насчитывает четырнадцать матчей. В группе B у команды последнее место и одно очко в активе.

Литве не поможет капитан Виктор Черных, а также ключевые хавбеки Мантас Куклис и Викинтас Сливка.

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Сборная Украины

Украинская сборная ярко проводит отборочный турнир на чемпионат Европы. В пяти матчах "желто-синие" сумели набрать 13 очков и уверенно возглавляют группу В.

На старте квалификации Украине удалось сыграть вничью с Португалией (0:0), а затем благодаря автоголу Жерсона Родригеса на последних секундах обыграть на выезде Люксембург (2:1).

В марте Украина весьма неожиданно добыла одну из самых ярких побед в истории, одолев Сербию во Львове - 5:0.

Далее команду Шевченко ждала еще одна встреча с неуступчивым Люксембургом. Победа состоялась, но с огромным скрипом - 1:0.

В сентябре украинцы "не заметили" литовцев (3:0), а также провели товарищескую игру с Нигерией - 2:2.

Андрей Шевченко не избежал кадровых потерь. Вратарь Денис Бойко и защитник Никита Бурда из "Динамо" находятся в лазарете, поэтому в центре защиты и в воротах, скорее всего, ставка будет сделана на "горняков" - Андрея Пятова и связку Кривцов-Матвиенко.

Победа против литовцев значительно приблизит украинцев к досрочному выходу на Евро-2020. В таком случае в игре с португальцами команду устроит ничья.

Ориентировочные составы

Литва: Шеткас, Воробйовас, Палионис, Гирдвайнис, Миколюнас, Шимкус, Голубицкас, Матулевичюс, Жулпа, Вербицкас, Лаукжемис.

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Марлос, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка, Яремчук.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Я совершенно не согласен с тем, что в случае победы матчи с Португалией и Сербией будут не так важны. Перед нами задача выиграть завтрашний матч и нужно сыграть оставшиеся два на определенном уровне. Это настроение я передаю ребятам. У них есть ответственность перед болельщиками, а турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. На каждый матч нужно настраиваться как на победу".

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас:

"Сборная Украины укомплектована очень хорошо на всех позициях, о чем мы убедились в первой игре у нас в Вильнюсе. Мы сделали выводы после нашей первой встречи и постараемся не допускать те ошибки, которые делали. Подготовку к этой игре нарушили травмы некоторых наших ключевых игроков. С другой стороны, это хорошая возможность проявить себя нашим другим игрокам".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с представителем Австрии Харальдом Лехнером.