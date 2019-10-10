"Предчувствие - только победа": Шевченко рассказал о настрое сборной Украины на матч против Литвы

Главный тренер сборной Украины прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

Слова тренера приводит официальный сайт УАФ.

"Однозначно уверенность у команды есть. Важно добиться положительного результата, а для нас это только победа. Мы играем дома, перед нами стоят большие цели. Игроки настраиваются на поединок, хотят показать хороший футбол и результат", - сказал Шевченко.

"Есть ли какое-то предчувствие? Предчувствие одно - только победа", - добавил тренер.

Шевченко отметил, что победа над Литвой, по его мнению, не обеспечит Украине выход на Евро-2020:

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"Я не считаю, что в случае победы над Литвой мы полностью решим судьбу отборочного цикла. И это настроение я передаю ребятам. Прежде всего потому, что у них есть ответственность перед болельщиками за результат. Турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. Это нужно учитывать и настраиваться на победу в каждом поединке".

Шевченко подчеркнул, что из-за конкуренции в атаке его ждет бессонная ночь:

"Меня, наверное, ждет бессонная ночь. Это важный момент, ведь все игроки атаки находятся в очень хорошей форме. Такой выбор исполнителей - это плюс для меня".

Напомним, матч Украина - Литва пройдет 11 октября в Харькове. Транслировать встречу будет ТРК "Украина".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко не покинет сборную Украины до завершения контракта.