Сборная Украины потерпела первое поражение на чемпионате Европы по волейболу
21:02, 14 сентября 2019Футбол
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Украинцы проиграли хозяевам турнира - сборной Нидерландов.
Украинцы проиграли со счетом 0:3 / фото: cev.eu
Мужская сборная Украины во втором матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу проиграла сборной Нидерландов.
Все три сета прошли в довольно равной борьбе, однако в итоге подопечные Угиса Крастиньша проиграли всухую.
Украина - Нидерланды - 0:3 (26:28, 27:29, 21:25)
В следующем поединке на континентальном первенстве сборная Украины 16 сентября сыграет против Черногории.
В плей-офф турнира, напомним, выйдут четыре лучшие команды группы из шести.
Как сообщал УНИАН, в первом матче на турнире украинцы обыграли сборную Чехии.
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