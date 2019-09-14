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Сборная Украины потерпела первое поражение на чемпионате Европы по волейболу

21:02, 14 сентября 2019
Футбол
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Украинцы проиграли со счетом 0:3 / фото: cev.eu

Все три сета прошли в довольно равной борьбе, однако в итоге подопечные Угиса Крастиньша проиграли всухую.

Украина - Нидерланды - 0:3 (26:28, 27:29, 21:25)

В следующем поединке на континентальном первенстве сборная Украины 16 сентября сыграет против Черногории.

В плей-офф турнира, напомним, выйдут четыре лучшие команды группы из шести.

Как сообщал УНИАН, в первом матче на турнире украинцы обыграли сборную Чехии.

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Теги: #волейбол#сборная Украины по волейболу