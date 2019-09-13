Мужская сборная Украины с победы стартовала на чемпионате Европы по волейболу

В первом матче украинцы справились со сборной Чехии.

Мужская сборная Украины одержала победу над сборной Чехии в своем первом матче на чемпионате Европы по волейболу, который проходит в четырех странах.

Чехия - Украина - 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25)

Самым результативным в составе украинской команды стал Дмитрий Виецкий, записавший на свой счет 23 очка.

Соперниками Украины по группе D, кроме Чехии, также являются сборные Польши, Нидерландов, Черногории и Эстонии. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды.

14 сентября украинской сборной предстоит встретиться с хозяевами турнира - нидерландцами.

УНИАН ранее также сообщал о том, что женская сборная Украины не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы по волейболу.