Мужская сборная Украины с победы стартовала на чемпионате Европы по волейболу
17:34, 13 сентября 2019Другое
19 0
В первом матче украинцы справились со сборной Чехии.
Сборная Украины обыграла чехов со счетом 3:1 / фото: cev.eu
Мужская сборная Украины одержала победу над сборной Чехии в своем первом матче на чемпионате Европы по волейболу, который проходит в четырех странах.
Чехия - Украина - 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25)
Самым результативным в составе украинской команды стал Дмитрий Виецкий, записавший на свой счет 23 очка.
Соперниками Украины по группе D, кроме Чехии, также являются сборные Польши, Нидерландов, Черногории и Эстонии. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды.
14 сентября украинской сборной предстоит встретиться с хозяевами турнира - нидерландцами.
УНИАН ранее также сообщал о том, что женская сборная Украины не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы по волейболу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter