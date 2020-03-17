"Все глупости": Усик призвал ходить в храм, несмотря на коронавирус (видео)

Украинский боксер советует на забывать о вере во время пандемии китайского вируса.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик заявил, что не считает пандемию коронавируса причиной отказаться от посещения храма и других религиозных обрядов.

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Видео прямого Instagram-эфира боксера опубликовал Luckypunch.net.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, - это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь. И тогда будет все хорошо", - заявил Александр.

Усик объяснил, что трудности даются Богом, чтобы "мы смиренно шли по его пути":

"Если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смиренно шли по его пути, по которому он нас ведет.

Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается, потому что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу".

Cледующий поединок Усика должен состояться против британца Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне.

УНИАН ранее сообщал о том, что менеджер Усика намерен организовать украинцу бой за несколько титулов.