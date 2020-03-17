"Должен состояться": менеджер Усика планирует организовать украинцу бой за несколько титулов

Эгис Климас уверен, что украинец встретится с Джошуа после поединка с Чисорой.

Эгис Климас, который является менеджером Александра Усика, настаивает, что украинец станет соперником британского чемпиона версиям WBA, IBO, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Британец 20 июня проведет поединок против болгарина Кубрата Пулева. При этом многие начали обсуждать сценарий, при котором после Пулева Джошуа встретится в объединительном бою с Тайсоном Фьюри.

Климас в комментарии Sky Sports заявил, что соперником Джошуа станет не Фьюри, а Усик:

"Джошуа - Фьюри? Как они могут это сделать? Прямо сейчас мы планируем победить Дерека Чисору, после чего Александр будет претендовать на титул WBO. Не сомневаюсь, что Джошуа тоже хочет этого боя. Хорошие бойцы должны боксировать с достойными соперниками.

Энтони видит в Усике настоящий вызов и готов принять его. Есть смысл провести поединок в Великобритании. Местные фанаты отлично знают Александра, поэтому ехать в США не за чем".

Усик проведет бой с Чисорой 23 мая в Лондоне, если событие не перенесут из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик раскритиковал людей за панику вокруг коронавируса.