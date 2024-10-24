На днях народный депутат Федиенко заявил, что в Украине будут наказывать пользователей Telegram-каналов, которые "сливают" места выдачи повесток, за препятствование мобилизационным мероприятиям. Мол, это можно будет делать по новой статье Уголовного кодекса о препятствовании работе ТЦК, ведь юридическая практика по применению этой нормы еще будет нарабатываться.

Прежде всего, такие заявления вызывают негативную реакцию украинцев. И связана она не с тем, что кто-то там активно выступает против мобилизации, а с тем, что общество будет считать подобные вещи посягательством на право распространять информацию. Всегда найдется кто-то, кто скажет: "Что здесь такого, когда мы говорим, где раздают повестки? Мы же не говорим, например, их не брать? Речь идет об обычном информировании".

Но суть даже не в этом. Эта норма - мертворожденная. Ведь по состоянию на сегодня не существует технических возможностей каким-то образом вообще выяснить, кто из людей куда и какую информацию сливает. А, чтобы привлечь за это к ответственности, надо иметь просто железобетонные доказательства в виде, собственно, телефонов, в которых будет такая переписка. Просто скриншотов будет недостаточно. Ведь любой скрин можно подделать в графическом редакторе. Это точно не может быть доказательством.

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Поэтому, грубо говоря, надо поймать человека с телефоном, иметь санкцию суда на изъятие телефона. Потом его открывать и выяснять, что произошло. Тогда изъятая переписка будет иметь личностный характер, привязана к конкретным номерам, а эти конкретные номера привязаны к конкретным гражданам

На практике воплотить все это практически невозможно.

Зачем тогда распространять такую резонансную информацию? Это происходит как превентивная мера, определенный элемент запугивания. Мол, мы будем об этом говорить, люди испугаются и не будут это делать.

Хотя, по моему мнению, более действенной была бы разъяснительная работа по мобилизации как таковой, налаживание нормальной коммуникации. Это очень кропотливая работа, которая не ограничивается какими-то быстрыми решениями. И именно поэтому некоторые депутаты делают такие заявления, прибегают к примитивным действиям.

Кроме того, это может быть использовано как дополнительный аргумент, например, по ограничению деятельности Телеграмм-каналов или вообще их закрытия. Но этот процесс достаточно длительный. Плюс, как я уже сказал, нет технических возможностей что-то доказать. Суды будут просто отвергать эти доказательства как такие, которые не являются релевантными.

По большому счету, часть Телеграм-каналов закрыть можно просто за откровенную российскую пропаганду. Но даже этого не смогли сделать.

Дело в том, что несмотря на возможность привлекать к ответственности администраторов Телеграмм-каналов, которые занимают откровенно пророссийскую позицию, которые, например, сливают кадры ударов РФ по нашей критической инфраструктуре, этого не происходит. Много ли вы знаете таких случаев? Их практически нет по той простой причине, что все эти люди не в Украине.

На фоне того, что у нас существует множество Телеграмм-каналов, которые занимаются каким-то откровенным мочиловом, или распространяют российскую пропаганду, и их никто не трогает, а трогают тех, кто связан с темой мобилизации, такой избирательный подход трудно будет не заметить. Европейская судебная система точно будет обращать на это внимание. И, в определенной степени, наша тоже.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог