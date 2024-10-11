Некоторых людей задерживали и сажали в машины полицейских возле Дворца спорта.

В Киеве возле Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы" сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин, сообщают Суспільному очевидцы.

"После завершения выступления возле Дворца спорта посетителей ждали сотрудники ТЦК и СП вместе с патрульной полицией. У мужчин проверяли документы, некоторых задерживали и силой забирали", - сообщает журналистка hromadske с места событий.

По словам журналистов, нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили.Одна из женщин пыталась сесть в автомобиль патрульных, куда посадили ее мужа, и выкрикивала, что "поедет с ним", однако полицейские помешали ей это сделать.

Главный ТЦКшник среди них на вопрос ТСН, что происходит, не ответил и направил в пресс-службу.

"Я вышел с концерта, почему ты меня тянешь?", - кричал один из мужчин на видео, когда ситуация возле Дворца спорта после концерта обострилась. Люди скандировали "Ганьба!" полицейским.

Артем, бывший военнослужащий 93 бригады, который демобилизовался по состоянию здоровья и также был на концерте рассказал:

"Здесь вокруг кричали кое-где ганьба. А если бы пришли кацапы, что бы кричали? Я понимаю, боишься, бывает. Но не позорься. Когда ты три года прятался и тебя здесь уже задержали, ну будь мужчиной, подними голову гордо вверх и вперед. Никто тебя под пули извести не отправит в первый день".

"Бусификация" в Украине - мнение военного

Украине стоит создать "наемную" армию, в частности вербуя иностранцев за большие деньги. Это выгоднее, чем тратить деньги на "бусификацию" немотивированных людей, от которых на фронте нет пользы. Такое мнение высказал боец 244 батальона 112 отдельной бригады Сил ТРО Владимир Бездетный.

Он отметил, что среди тех, кто были "бусифицированы" в армию, большинство имеют плохую мотивацию к борьбе с агрессором, а некоторые толерантно относятся к России.

"Мы наловили кучу людей немотивированных, одели на них форму, и теперь человек, который уже в форме украинского военнослужащего, вещает то, что он вещал", - пояснил Бездетный.

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