Защита женщин-ветеранов должна стать одним из приоритетов ветеранской политики в Украине - заявил председатель ОО "Свободные и Верные", воин-доброволец Виталий Герсак во время международной конференции "Действенная ветеранская политика в Украине: международный опыт", которая состоялась 11 апреля в Вашингтоне.

По словам В.Герсака, сегодня в ВСУ служат более 45 тыс. украинских женщин, что больше чем общая численность армий в отдельных европейских странах и эта цифра постоянно растет. Впоследствии, мы будем иметь десятки, если не сотни тысяч женщин-ветеранов, которых действующая система ветеранской политики просто не в состоянии эффективно защитить. Вместе с тем, мы имеем удачный американский опыт ветеранской политики, который следует учесть в Украине.

По мнению организаторов международной конференции, между тем что существует сейчас в Украине и тем как работает эта система в США - пропасть. Но это не приговор, а временный недостаток, который мы должны исправить, воспользовавшись эффективным иностранным опытом и советами иностранных экспертов-друзей Украины.

В ОО "Свободные и Верные" отмечают, что интеграция американских женщин в армию началась еще 75 лет назад, в соответствии с "Законом об интеграции женщин в армию", который подписал президент Труман, а в Украине этот процесс начался только в 2018 году с принятием "Закона о равных правах и возможностях женщин и мужчин при прохождении военной службы". Вполне очевидно, что при формировании необходимой нормативно-правовой базы наши страны начинали движение в разное время, менялись с разной скоростью и прошли разное расстояние. В США в защиту женщин-ветеранов принято более десятка федеральных законов, что больше чем вся существующая законодательная база ветеранской политики в Украине. Всего же, в США действует более 55 федеральных законов по защите ветеранов.

Американские женщины-ветераны имеют доступ к лучшей и самой развитой сети медицинских учреждений, где государство заботится об их репродуктивном здоровье, беременности и родах. Женщины-ветераны получают комплексные профилактические осмотры, иммунизацию и лечение хронических заболеваний. Программа профессиональной реабилитации и трудоустройства помогает им продолжить образование, повысить квалификацию и построить карьеру в гражданской жизни. Для того, чтобы женщинам было лучше пользоваться многочисленными ветеранскими льготами, департамент по делам ветеранов основал специальное государственно-частное партнерство, которое финансирует организации, оказывающие помощь женщинам-ветеранам и их семьям, а также изучают проблемы, с которыми они могут столкнуться в будущем. Разве это не образец инклюзивной и человекоцентричной государственной политики, на которую следует ориентироваться и в Украине? - убеждены организаторы конференции.

Международная конференция "Действенная ветеранская политика в Украине: международный опыт", которая была инициирована ОО "Свободные и Верные" и которая состоялась 11 апреля в Вашингтоне, имеет целью учет американского опыта в ходе реформирования государственной ветеранской политики в Украине. К ее проведению присоединились украинские и американские политики и эксперты, среди которых: аналитик Института Гудзона (The Hudson Institute) Питех Хуси, основатель Valicor US Джон Килмер, директор по европейским вопросам общественной организации "Дух Америки" ("Spirit of America") Коллин Денни, аналитик Дэниел Уайт, экс-заместитель министра по делам ветеранов Украины (2019-2022) Алексей Ильяшенко, президент R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс, президент Фонда военного женского мемориала Филлис Уилсон, генеральный директор Reach (Reach Tactical LLC.), Джош Маркано и др. В дискуссии принимали участие более 50 участников и было заслушано 17 докладов.

Ранее, 29 февраля в Киеве состоялся первый раунд этой международной конференции, где был затронут широкий круг вопросов по социальной защите, медицинской помощи, психологической поддержки и экономической реинтеграции ветеранов войны и членов их семей. С тематическими докладами во время этого мероприятия выступили такие известные американские защитники прав ветеранов, как: Принс Тейлор - бывший военный, автор многих программ по адаптации ветеранов, Бонни Кэрролл - президент и основательница TAPS, Андре Холлис - руководитель Tiger International Advisors, экс-сотрудник Минобороны США, Натан Уайт-Вилсон - руководитель Gallant Knights Private Security Services и др.