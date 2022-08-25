Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

Запорожская АЭС возобновила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, по крайней мере дважды теряла соединение с ЛЭП в течение дня, но сейчас оно снова работает", - отметили в организации.

В то же время АЭС остается подключенной к линии 330 кВ от соседней теплоэлектростанции, которая при необходимости может обеспечить резервную электроэнергию.

В МАГАТЭ заявили, что нет никакой информации о прямой причине отключения электроэнергии на ЗАЭС. Обычно у такой станции есть четыре внешние линии электропередач, но три из них были потеряны ранее из-за обстрелов со стороны РФ.

Организация добавила, что на случай потери внешнего питания ЗАЭС все еще имеются дизель-генераторы для обеспечения резервного питания.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

25 августа отключение россиянами воздушной линии связи с украинской энергосистемой повлекло изменения в работе Запорожской АЭС - действия захватчиков повлекли полное отключение ЗАЭС от энергосети.

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