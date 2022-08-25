В состав миссии войдут специалисты по безопасности - МАГАТЭ сможет провести экспертизу обстрела АЭС, при помощи которой можно будет привлечь к ответственности виновных.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС получит широкие полномочия - инспекторы будут иметь больше полномочий, чем предполагалось изначально.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, изначально представители МАГАТЭ хотели посетить станцию, временно захваченную российскими оккупантами, только для того, чтобы убедиться, что запасы обогащенного урана остались нетронутыми. То, что в состав миссии войдут специалисты по безопасности, означает, что МАГАТЭ сможет провести экспертизу обстрела АЭС, с помощью которой можно будет привлечь к ответственности виновных.

Агентство пишет, что проверка ЗАЭС была запланирована еще до начала Россией полномасштабной войны. Она должна стать первой оценкой безопасности санкции за 16 лет.

Bloomberg также сообщает, что в среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с представителями Росатома, чтобы обсудить детали миссии, которая отправится из Киева на ЗАЭС. МАГАТЭ регулярно привлекает экспертов по безопасности из государств-членов, и список является частью переговоров, которые все стороны должны согласовать.

Логистическая сложность обеспечения временного прекращения огня, а также безопасное проведение официальных лиц МАГАТЭ через зону боевых действий для визита, была самой сложной частью переговоров, по словам официальных лиц, которые указали на обстрел 30 июля одного из немногих в Энергодаре отеля, где могли остановиться инспекторы.

Украинские дипломаты в МАГАТЭ в Вене распространили новые фотографии, снятые в среду на Запорожской станции, на которых изображен российский бронетранспортер вблизи критической ядерной инфраструктуры.

"Всего на месте сейчас размещено более 40 единиц военной техники", — говорится в восьмистраничном документе, распространенном среди дипломатов.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

25 августа отключение россиянами воздушной линии связи с украинской энергосистемой повлекло изменения в работе Запорожской АЭС - действия захватчиков повлекли полное отключение ЗАЭС от энергосети.

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