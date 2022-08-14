В совместном заявлении отмечается, что Россия должна понести полную ответственность за свои противоправные действия в Украине.

Евросоюз и более чем 40 стран мира сделали совместное заявление, в котором призвали Россию немедленно вывести свои войска и свой персонал из Запорожской атомной электростанции.

Заявление обнародована сегодня, 14 августа, на официальном сайте Представительства Европейского Союза при международных организациях в Вене.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои военные силы и весь другой несанкционированный персонал из Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинская власть могли восстановить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины и законный оперативный персонал мог выполнять свои обязанности без внешнего вмешательства, угрозы или неприемлемо тяжелых условий труда. Это также позволит МАГАТЭ осуществлять верификацию в соответствии с обязательствами Украины относительно гарантий в безопасных условиях и вовремя", - говорится в заявлении.

Подписанты отмечают, что размещение российского военного персонала и вооружения на ядерном объекте является неприемлемым и нарушает принципы безопасности и гарантий, которые все члены МАГАТЭ обязались уважать.

Также отмечается, что присутствие российских военных сил на Запорожской АЭС мешает оператору и украинской власти выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и стандартами безопасности МАГАТЭ, а также мешает МАГАТЭ выполнять свой мандат по гарантиям.

Подписанты заявляют, что поддерживают работу Международного агентства по атомной энергии и его руководителя в оказании помощи Украине в сфере безопасности и внедрении гарантий во время агрессии России против Украины, которая продолжается.

Как отмечается в документе, вторжение России и ее дальнейшее присутствие на ядерных объектах Украины значительно повышают риск ядерных инцидентов и аварий.

"Мы решительно осуждаем использование Россией дезинформации для попытки оправдать свои незаконные действия в Украине. Международное сообщество привлечет Россию к ответственности за ее агрессию, и Россия должна понести полную ответственность за свои противоправные действия в Украине", - говорится в заявлении.

Документ выдан от имени Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, а также Европейского Союза.

Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС): что стоит знать

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

НАЭК "Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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