Оккупанты повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков на ЗАЭС.

Российские захватчики снова обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Как говорится в сообщении, оккупанты повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Зафиксировано обширное задымление.

Ситуация обостряется, так как на ЗАЭС находятся источники излучения и на данный момент повреждены несколько радиационных датчиков.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ утратило связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома", войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключён от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

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