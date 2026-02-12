Скрытая функция в телевизорах отслеживает все, что вы смотрите – проверьте настройки

Многие владельцы ТВ даже не подозревают о существовании ACR, поскольку она работает в фоновом режиме и часто спрятана глубоко в настройках.

Многие современные смарт-телевизоры умеют подключаться к интернету, транслировать контент и даже передавать контент с мобильных устройств по беспроводной сети. Однако то же подключение позволяет вашему ТВ следить за вами.

Большинство современных смарт-тв используют систему автоматического распознавания контента (ACR). Эксперты ZDNET советуют ее отключить, и на это есть важные причины.

По сути ACR – это технология сбора данных, которую применяет большинство крупных брендов телевизоров. Она анализирует аудио и видеосигналы, чтобы определить просматриваемый контент, а затем отправляет эту информацию на сервер для сопоставления с базой известных программ и фильмов.

Причем система распознает не только стриминговые сервисы – она может фиксировать кабельное ТВ, DVD и даже игры на консолях, делая скриншоты несколько раз в секунду. Затем производители используют эти данные, чтобы понять ваши привычки и показывать высокотаргетированную рекламу.

"Каждый раз, включая телевизор, вы приглашаете невидимого гостя посмотреть его с вами", – говорится в материале.

Как отключить слежку на смарт-телевизоре

Многие владельцы ТВ даже не подозревают о существовании ACR, поскольку она работает в фоновом режиме и часто спрятана глубоко в настройках.

Отключение этой функции позволяет повысить уровень конфиденциальности и ограничить сбор информации о просмотре.

Для телевизора Samsung:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления.

Для доступа к боковому меню перейдите в левую часть экрана.

В боковом меню выберите пункт "Настройки конфиденциальности".

Выберите пункт "Условия и положения", "Политика конфиденциальности".

Убедитесь, что флажок "Просмотр информационных служб" снят. Это отключит ACR и любой связанный с ним таргетинг рекламы.

Чтобы подтвердить изменения, нажмите кнопку "ОК" внизу экрана.

Для телевизора LG:

Чтобы перейти на главный экран, нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления.

Нажмите кнопку "Настройки" на пульте дистанционного управления.

В боковом меню настроек выберите пункт "Настройки".

Перейдите в раздел "Общие" и выберите его.

В меню "Общие" выберите "Система"→ "Дополнительные настройки"

Найдите и отключите опцию Live Plus.

Кроме того, LG позволяет ограничить отслеживание рекламы, эту функцию можно найти в "Дополнительные настройки" → "Ограничение отслеживания рекламы":

Для телевизора Sony:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню.

Перейдите в раздел "Настройки" и выберите его.

Выберите "Первоначальная настройка".

Прокрутите вниз и отключите параметр "Samba Interactive TV" (это технология ACR от Sony).

Для телевизора Hisense:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню.

Перейдите в "Настройки" → "Система" → "Конфиденциальность".

Найдите опцию Smart TV Experience/ Viewing Information Services

Отключите эту опцию, чтобы деактивировать ACR.

Отключение ACR значительно сокращает сбор данных, однако может ограничить работу некоторых "умных" функций телевизора.

Эксперты также рекомендуют регулярно проверять настройки конфиденциальности – после обновлений ПО они иногда автоматически возвращаются к значениям по умолчанию.

Технология ACR лежит в основе таргетированной рекламы на смарт-ТВ и показывает стремление производителей зарабатывать на пользовательских данных. При этом для большинства зрителей она практически не приносит ощутимой пользы, зато передача информации о привычках просмотра в режиме реального времени может создавать риски для приватности.

