Украина встала на защиту Гераскевича: реакция звезд на возмутительное решение МОК

Скелетониста массово благодарят за достоинство и принципиальную позицию.

В Украине возмущены решением Международного олимпийского комитета запретить скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Зимних Олимпийских играх-2026.

УНИАН собрал реакцию звезд и медийных людей, которые высказались о достойном поступке спортсмена, который надел "шлем памяти" с фотографиями погибших украинских спортсменов, а также раскритиковали МОК.

Фехтовальщица Ольга Харлан опубликовала в своем Instagram-блоге снимок Гераскевича в шлеме, отметив, что своей позицией он продемонстрировал достоинство и уважение к коллегам, которые больше никогда не смогут принять участие в соревнованиях:

Видео дня

"Я знаю, как это - когда решения принимаются не по совести, когда ты чувствуешь бессилие, но все равно должен держать голову высоко. И именно поэтому твоя смелость говорить вслух имеет огромное значение. Невероятно больно от таких решений. Память - это не политическая позиция. Это человечность. Это уважение к тем, кто заплатил самую высокую цену. Мы с тобой".

Ведущая и журналистка Маша Ефросинина сделала репост сообщения о дисквалификации, коротко подписав его так: "Позор вам, Международный олимпийский комитет".

Шеф-повар и ресторатор Ольга Мартыновская написала, что мир стал очень сложным. "Иногда я думаю, что мы можем кричать и лопнуть от крика, а они все равно не услышат, что происходит на самом деле", - добавила звезда шоу "МастерШеф".

Телеведущий Андрей Бедняков также остро высказался по поводу решения комитета. "МОК. Можно купить всех. Но не каждого. Но всех. Спасибо за позицию", - написал он.

Певица Тина Кароль назвала Владислава Гераскевича настоящим примером для подражания, подчеркнув, что украинцы им гордятся.

Святослав Вакарчук тоже сделал репост новости о запрете от МОК и написал, что уважает поступок скелетониста. "Когда человек имеет принципы, он всегда остается сильным", - добавил певец.

Народная артистка Джамала отметила, что высказать свое мнение всегда страшно, поэтому она очень благодарна Владиславу за смелость.

Как сообщал УНИАН, Владислав Гераскевич не согласен с решением МОК и готов его обжаловать. Спортсмен заявил, что не нарушил никаких правил, а лишь отстаивал интересы Украины и память о погибших спортсменах.

Вас также могут заинтересовать новости: