Из-за того, что круговые перекрестки у нас не очень популярны, многие водители не знают, как правильно их проезжать.

Круговые перекрестки помогают транспорту двигаться в разы быстрее при плотном трафике. Но для многих водителей, особенно новичков, этот тип перекрестка может казаться чем-то пугающим.

Чтобы уверенно проезжать круг, нужно знать правила и понимать, что за чем делать. Рассмотрим, как правильно проезжать перекрёстки с круговым движением и какие распространенные ошибки при этом допускают автомобилисты.

Как правильно двигаться по кольцу – ПДД и практические рекомендации

Круговое движение – это когда дороги сходятся, и машины едут вокруг островка в центре в одном направлении. В нашей стране такие места отмечены специальными знаками, так что когда видите эти знаки, готовьтесь въехать на круг.

Главное правило – пропускать тех, кто уже едет по кругу, поскольку у них есть преимущество в движении. То есть подъезжая к кольцевому перекрестку, вы должны подождать, пока проедут машины, которые уже на нем находятся, и "вклиниться" в строй, когда появится такая возможность.

Правила движения по кольцу с двумя полосами и более предусматривают, что вы успеете заранее выбрать нужную вам полосу и перестроиться, в зависимости от того, куда вам нужно ехать.

Если выезжать скоро, то есть на первом или втором повороте, лучше занять крайнюю правую полосу. Если вам нужно свернуть на одном из последних поворотов, лучше выбрать левую полосу и перестроиться уже в движении.

Впрочем, по правилам на круг можно въезжать с любой полосы, если это не мешает другим, так что это скорее рекомендация, нежели обязательство.

На кругу машины едут в одном направлении и перестраиваться нужно осторожно, пропуская тех, кто уже едет в нужной вам полосе.

Поворотники на кругу нужны, чтобы показать другим, в каком месте вы собираетесь съезжать или когда вы меняете полосу. Но при въезде на круг поворотник включать не нужно, а его включение может, наоборот, ввести в заблуждение других участников движения.

Соответственно, на вопрос, какой поворотник включать при въезде на кольцо, ПДД отвечают прямо – делать этого не нужно в принципе.

Как проезжать перекрестки с круговым движением – распространенные ошибки

Люди часто переживают, можно ли ехать по кольцу по правой полосе. Обычно это разрешено, если на кругу несколько полос и правая полоса ведет к ближайшему съезду. Но смотрите на знаки и разметку – нередко бывает, что правая крайняя полоса предназначена для маршрутного транспорта (она будет отделена сплошной линией), и в таком случае, заезжать на нее запрещено.

Также люди часто рано или неправильно включают поворотники. Чтобы не ошибаться, считайте, что въезжая на круг, вы все равно что едете прямо, так что сигнал поворота здесь не нужен и может лишь запутать водителей сзади вас.

Но это касается лишь того, как правильно въезжать на кольцо – поворотники надо включать перед съездом или когда вы меняете полосу уже на нем.

Многие забывают смотреть в зеркала и не видят, что происходит на соседних полосах. Это может привести к проблемам при смене полосы движения. Помните, что перестраиваться можно только тогда, когда это безопасно и не мешает другим.

Если вы не уверены в своих знаниях, вы можете испытать их, пройдя простой тест на ПДД с картинкой.

