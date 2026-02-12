'Проломили коридор российской ПВО': эксперт рассказал о результативности украинских атак

В частности, благодаря этому удалось поразить арсенал ГРАУ в Котлубане.

В последние дни Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по Волгоградскому направлению. Такую тенденцию отметил Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор, в эфире "Radio NV".

"Скорее всего, Силы обороны проломили определенный коридор фронтовой российской ПВО. И последние три дня отрабатывают Волгоградское направление. Сначала был удар по Капустиному Яру с применением дронов и ракет типа "Фламинго". После этого был удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу. Скорее всего, тот же коридор использовался", - сказал Свитан.

Эксперт отметил, что после атаки Волгоградский нефтеперерабатывающий завод был остановлен. По его словам, завод также могли атаковать, в частности, с использованием ракетного вооружения. Впрочем, основным средством поражения все же были дроны.

"Летело более сотни дронов, россияне хвастались, что сбили. Но по меньшей мере несколько десятков прошли и остановили технологию на одном из крупнейших НПЗ", – добавил Свитан.

В то же время в ночь на 12 февраля, вероятно, по этому же коридору ракеты атаковали поселок Котлубань, который также расположен недалеко от Волгограда.

"В Котлубане находится один из мощных арсеналов ГРАУ. Это ракетно-артиллерийское управление РФ. На котором расположены тысячи тонн ракет, взрывчатки, боеприпасов. Особенно тех, которые применяются по этой цепочке Волгоград-Ростов", – отметил эксперт.

Ранее, комментируя удар Сил обороны по ГРАУ в Котлубане, эксперт по вооружениям Иван Киричевский отметил, что украинские защитники таким образом уничтожили запасы боеприпасов, которые РФ могла готовить для войны с НАТО. По его словам, в результате атаки "динамика создания запасов по снарядам у россиян стала сильно неблагоприятной".

Между тем военный эксперт Евгений Дикий отметил, что на подобных складах РФ хранит сотни тысяч, а иногда и миллионы снарядов. И после предыдущих атак враг начал защищать такие склады. Однако системы ПВО были рассчитаны на борьбу против дронов, а не крылатых ракет.

