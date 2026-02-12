Украина уничтожила снаряды, которые РФ накапливала для войны с НАТО, - аналитик

Вместо использования снарядов на фронте сейчас, где Кремлю очень нужны победы, эти боеприпасы почему-то накапливали в глубоком тылу.

В последнее время Россия начала откладывать часть артиллерийских снарядов для возможной войны с НАТО, поскольку внутреннее производство и поставки из КНДР полностью покрывают потребности фронта. Однако удар по арсеналу в Волгоградской области уничтожил значительную часть того, что успели накопить. Об этом в своем Фейсбуке пишет военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Иван Киричевский.

Он отметил, что в течение прошлого года Россия изготовила около 7 млн боеприпасов, из которых 3,4 млн – это артиллерийские снаряды крупных калибров (122 мм, 152 мм и 203 мм) и 2,3 миллиона – минометные снаряды крупных калибров (120 мм и 240 мм).

Помимо того, что это и так рост на 50% по сравнению с 2023 годом, Россия продолжает импортировать снаряды из Ирана и Северной Кореи. По данным Киричевского, за время войны союзники передали России около 7 миллионов боеприпасов.

"У россиян появилась возможность откладывать снаряды собственного производства в запас, на склады хранения. Для будущих кампаний против ВСУ или вообще гипотетической "войны против НАТО". Однако сегодня наши ракетчики успешно отстрелялись по арсеналу ГРАУ под Котлубанью – по одному из крупнейших в РФ складов снарядов для артиллерии. И теперь картина выглядит так, что динамика создания запасов по снарядам у россиян стала сильно неблагоприятной", – пишет военный эксперт.

Как писал УНИАН, Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 12 февраля украинские ракеты FP-5 "Фламинго" атаковали большой склад боеприпасов вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области. На объекте зафиксированы мощные взрывы с последующей вторичной детонацией.

Кроме того, нанесены результативные удары и по другим стратегическим объектам врага – военному заводу "Прогресс" в Тамбовской области, а также по нефтеперерабатывающему заводу в городе Ухта, Республика Коми.

