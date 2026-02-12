В Украине 13 февраля будет 'плюс', но пройдут дожди, - синоптик Диденко

Диденко прогнозирует, что дожди могут пройти на юге, в восточной части и в западных областях.

В пятницу, 13 февраля, везде будет оттепель, а также стоит ожидать тумана, сырости и облачной погоды, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Диденко рассказала, что в Украине в пятницу потеплеет местами до +15.

"13 февраля температура воздуха ночью -2+3 градуса, в течение дня пятницы ожидается +2+5 градусов, на юге +5+9, в Крыму +10+15 градусов!", - говорится в сообщении.

Также синоптик прогнозирует, что будет облачно, сыро и туманно. Более вероятно, что дожди, которые "слизывают" лед и снег, пройдут на юге, в восточной части и в западных областях.

На остальной территории сырость будут усиливать туманы. Поэтому Диденко предупредила водителей о низкой видимости на дорогах.

Кроме того, синоптик поделилась, какую опасность несет потепление. В частности, она напомнила о:

Сосульки;

Оползни массивов снега с крыши;

Лужи со льдом, которые маскируются;

Ледоход и размывание прорубей - касается рыбаков;

Лавинная опасность - в горах.

Синоптик поделилась, что в Киеве в пятницу, 13 февраля, ожидается облачная погода с туманами, температура составит в течение дня около +4.

Также Диденко уже предупредила, что по предварительной информации, в период 15 и 16 февраля в Украину переместится активный циклон с юго-запада. Он вызовет резкое ухудшение погодных условий: дождь с переходом в мокрый снег и снег, сильные осадки, налипание мокрого снега, штормовой ветер.

Кроме того, с 16 по 18 февраля стоит ожидать кратковременного похолодания.

Погода в Киеве: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской городской государственной администрации опубликовали советы представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о том, как уберечься от падения сосулек. В частности, спасатели не советуют стоять под карнизами, на которых образовались сосульки. Следует двигаться на расстоянии не менее 3-4 метров от стен, особенно там, где есть предупредительные ленты. Если услышали подозрительный шум, не смотрите вверх, а прижмитесь к стене, поскольку козырек крыши может защитить от схода снега или льда.

Также мы писали, что данные Украинского гидрометцентра свидетельствуют, что вскоре в столице могут снова фиксироваться морозы до -20. Прогнозируется, что это произойдет уже в начале следующей недели. В частности, днем следует ожидать -9°...-10°, а ночью температура может снизиться в столице Украины до -15°...-16°. Такая холодная погода может продлиться до середины следующей недели, а с 19 февраля начнет повышаться.

