В ЦИК прокомментировали слухи о президентских выборах и референдуме после 24 февраля

Сейчас разрабатывают законодательство о послевоенных выборах.

При действующей нормативно-правовой базе любые избирательные процессы и референдумы возможны только после отмены или прекращения военного положения, а новые документы по организации и проведению послевоенного голосования в Центральную избирательную комиссию не поступали. Об этом в комментарии "Суспильному" сказал заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

В частности, он отметил, что в настоящее время представители ЦИК вместе с нардепами разрабатывают законодательство о послевоенных выборах. Дубовик пояснил, что основой для работы группы является постановление ЦИК №1 от 7 января 2026 года.

По его словам, в рамках этого процесса происходит постоянный обмен документами между ЦИК и Верховной Радой.

"Каких-либо других документов по организации и проведению послевоенных выборов в ЦИК не поступало. При действующей нормативно-правовой базе любые избирательные процессы или референдумы возможны только после отмены или прекращения военного положения", – пояснил чиновник.

Перспектива выборов в Украине

Как сообщал УНИАН, газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников написала, что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить план проведения президентских выборов и референдума 24 февраля.

Впоследствии в Офисе президента заявили, что для проведения выборов необходима безопасность.

