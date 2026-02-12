Как ухаживать за орхидеей после цветения: садоводы раскрыли секреты

Уход за орхидеей после цветения гарантирует ее здоровье и возможность повторного цветения.

Орхидеи известны своей капризностью. Они склонны к переувлажнению и требуют другой почвы, чем другие комнатные растения, но они все равно остаются невероятно популярны.

Один из самых распространенных вопросов среди владельцев орхидей: что делать после цветения, когда нужно обрезать растение и когда ожидать повторного цветения, пишет Marthastewart. Эксперты по растениям дали советі владельцам орхидей, как лучше всего за ними ухаживать.

После цветения

Большинство орхидей цветут минимум дважды в год, если правильно ухаживать за ними после первого цветения.

Видео дня

"Цель - восстановить энергию. Держите орхидею в ярком, рассеянном свете и умеренно подкармливайте, чтобы она могла отрастить здоровые листья и корни", - посоветовал эксперт по растениям Крис Линк.

Другой эксперт по комнатным растениям Элин Харрисон рекомендовала использовать сбалансированное удобрение для орхидей примерно раз в месяц. Поливать удобрением она рекомендовала только тогда, когда почвенная смесь почти высохнет.

"Если вы опасаетесь переувлажнения, попробуйте использовать прозрачный горшок. Когда корни приобретут серебристый оттенок, это значит, что пора поливать", - раскрыла секрет специалист.

После опадания цветов

После цветения орхидеи ее цветы естественным образом опадут примерно через 2 месяца. Не паникуйте, когда это произойдет, поскольку это естественная часть жизненного цикла растения.

"Оцените цветонос и состояние вашего растения, затем сосредоточьтесь на постоянном уходе: хорошее освещение, правильный полив и циркуляция воздуха", - рассказал Линк.

Это также отличное время для пересадки орхидеи. "Особенно это касается недавно купленных орхидей, корни которых часто сильно разрослись, и они растут в старой, разложившейся почвенной смеси", - отметила Харрисон.

Когда обрезать

Обрезка перенаправляет энергию орхидеи обратно к корням и листьям - важный аспект повторного цветения.

"Если цветонос еще зеленый, обрежьте его чуть ниже того места, где распустился первый цветок, чтобы стимулировать боковые цветоносы и новые бутоны. Если цветонос коричневый или сухой, обрежьте его до основания", - сказала Харрисон.

Эксперты отметили, что понимание того, когда поливать, подкармливать, пересаживать и обрезать растение, помогает ему экономить энергию и подготовиться к следующему цветению. Хотя повторное цветение может занять время, постоянный уход окупается, отметили эксперты.

Другие новости о комнатных растениях

Ранее эксперты рассказывали, как поливать орхидеи. Они выделили главные правила ухода за цветами. Специалисты подчеркивали, что любителям орхидей важно знать, что сухая почва в горшке лучше, чем переувлажненная.

Вас также могут заинтересовать новости: