'Делаем выводы из Корсунской трагедии, но предательства нет': в Черкассах обсудили сотрудничество власти, полиции и ветеранов

В Черкасской областной военной администрации 11 февраля состоялась встреча представителей ветеранских организаций с новоназначенным начальником Главного управления Нацполиции в области Ярославом Меженным. Диалог инициировал и модерировал глава ОВА Игорь Табурец.

Во время встречи Табурец официально представил ветеранам нового руководителя областной полиции и обозначил направления дальнейшего взаимодействия. По его словам, разговор был длительным и непростым, но конструктивным. Стороны обсудили как практические вопросы сотрудничества правоохранителей с ветеранским сообществом, так и общие подходы к реализации ветеранской политики в регионе.

"Представил присутствующим нового начальника главного управления – Ярослава Меженного. Он обозначил свое видение сотрудничества с ветеранскими организациями. Далее говорили о дальнейшем взаимодействии в рамках ветеранской политики. Спасибо всем за откровенный, длительный, но конкретный разговор", – отметил Табурец.

Отдельно глава области анонсировал переформатирование работы в сфере ветеранской политики. Речь идет об обновлении состава Областного консультативного совета по делам ветеранов войны и изменении принципов его формирования. Параллельно планируется создание сети советов ветеранов в территориальных общинах и районах области как постоянных площадок для диалога и выработки решений.

Новый руководитель ГУНП Ярослав Меженный подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов станет системное взаимодействие с ветеранами и привлечение их к процессам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

"Наша общая цель – безопасная Черкасская область, где каждый ветеран чувствует поддержку и уважение со стороны государства", – подчеркнул он.

По итогам встречи стороны договорились о ряде практических шагов, в частности о введении должности советника по ветеранским вопросам при руководителе областной полиции, проведении совместных выездов в районы и налаживании прямой коммуникации с ветеранскими организациями на местах.

Ветеран и депутат Черкасского городского совета Руслан Батыр, комментируя результаты совещания, заявил, что сегодня голос ветеранского сообщества в области услышан.

"Будут конкретные шаги: ветеранский советник при руководителе ГУНП, совместные поездки по районам, прямое общение с ветеранскими организациями. Это важно. Что касается Корсунской трагедии – ее необходимо тщательно проанализировать и сделать соответствующие выводы. Но на этом нужно поставить точку – измены нет. Мы наблюдаем за ходом следствия и держим руку на пульсе", – подчеркнул Батыр.

Участники встречи подчеркнули, что дальнейшая координация действий между властью, правоохранительными органами и ветеранскими объединениями должна стать системной и прозрачной, а все чувствительные вопросы – рассматриваться в рамках открытого диалога.

