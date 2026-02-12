Европа не справляется: насколько сократилась поддержка Украины без США

Некоторые страны ЕС продолжают сокращать финансирование.

Помощь Украине со стороны США в 2025 году сократилась на 99%. В то же время Европа почти компенсировала фактическое отсутствие американской поддержки, хотя часть стран существенно сократили финансирование.

Исследователи проекта Ukraine Support Tracker сообщают, что общий объем военной помощи Украине в 2025 году был на 13% ниже среднегодового показателя за 2022–2024 годы. Снижение объемов гуманитарной и финансовой помощи было меньшим – примерно на 5%.

После отказа администрации Дональда Трампа финансировать Украину, Европа активизировала свои усилия. Европейская военная помощь выросла на 67% по сравнению со средним показателем за предыдущие годы, а невоенная – на 59%.

В Европе финансовая и гуманитарная помощь сейчас преимущественно предоставляется институтами ЕС за счет займов и грантов. Доля Евросоюза в такой помощи Украине выросла с примерно 50% в 2022 году до почти 90% в 2025 году (35,1 млрд евро).

Военная помощь Украине со стороны Европы

Чтобы помочь заменить поддержку США, НАТО запустило инициативу PURL, в рамках которой доноры приобрели для Украины американское оружие на сумму 3,7 млрд евро в 2025 году, включая системы HIMARS и Patriot. Доноры также все чаще закупали оружие непосредственно в оборонной промышленности Украины. Доля закупок в Украине в конце 2025 года достигла 22%.

Однако военная помощь все еще требует двусторонних пожертвований отдельных государств-членов. В отличие от невоенной помощи, которая поступает от ЕС и где финансовая нагрузка распределена между странами в зависимости от размера их ВВП.

Поэтому европейская военная помощь все больше предоставляется лишь небольшим количеством стран. На Северную и Западную Европу приходится около 95%, в частности на Скандинавию, Германию и Великобританию. В то же время военная помощь из Южной и Восточной Европы продолжает уменьшаться.

Западноевропейская помощь восстановилась после спада в 2023 году и достигла 62% от общего объема европейской военной помощи в 2025 году. Только Германия и Великобритания обеспечили около двух третей военной помощи Западной Европы в период с 2022 по 2025 год.

Северная Европа – второй по важности регион-донор, доля которого выросла с 18% в 2022 году до 36% в 2023 году и в дальнейшем остается на высоком уровне.

В то же время Восточная и Южная Европа постепенно сокращали свои взносы в период с 2022 по 2025 год. В Восточной Европе доля сократилась с 17% в 2022 году до всего 2% в 2025 году. В Южной Европе она сократилась за тот же период с 7% до 3%.

Соответственно размеру ВВП, больше всего Украине помогла Северная Европа – около трети военной помощи при 8% доле ВВП. Западная Европа сделала вклад, который примерно соответствует ее экономическому размеру. Южная Европа с долей 19% ВВП остается самым маленьким донором.

Финансовая поддержка Украины – главные новости

Как свидетельствует предварительное исследование Ukraine Support Tracker, военная поддержка Германии в 2025 году увеличилась почти втрое, Франции и Великобритании – более чем вдвое. В то же время Италия и Испания ограничились символической поддержкой.

11 февраля Европарламент одобрил выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро на ближайшие два года. Из них 30 миллиардов евро поступят в качестве бюджетной поддержки, 60 миллиардов евро – на закупку военного оборудования.

