Писториус ответил, можно ли согласовать конкретную дату вступления Украины в ЕС

Писториус подчеркнул, что согласование даты вступления Украины в ЕС "не является тем, что можно определить под влиянием момента".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что согласовать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз возможно. Такое заявление он сделал во время брифинга перед началом встречи министров обороны НАТО, пишет "Европейская правда".

Писториус отметил, что согласование даты вступления Украины в ЕС требует переговоров и отдельной подготовительной работы. Тем не менее, он добавил, что это реально.

"Конкретная дата всегда возможна", - сказал министр обороны Германии.

Писториус подчеркнул, что согласование этой даты "не является тем, что можно определить под влиянием момента".

Дату вступления Украины в ЕС пропишут в мирном соглашении - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дату вступления нашей страны в Евросоюз пропишут в мирном соглашении. Он подчеркнул, что важно, чтобы 2027 год был зафиксирован как дата принятия Украины в блок.

"Я хочу конкретную дату. Безусловно, я уверен, что если в договоре, под которым подписывается Америка, Россия, именно Путин, я как Президент Украины и Европа, - если там не будет даты [вступления Украины в ЕС], то Россия сделает потом все, чтобы заблокировать процесс. И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы", - сказал президент.

