Diablo 2 неожиданно получила большое дополнение – спустя 25 лет после релиза

Игру также выпустили в Steam.

Компания Blizzard Entertainment неожиданно анонсировала и сразу же выпустила новое дополнение для Diablo II: Resurrected – впервые за 25 лет после выхода Lord of Destruction. Анонс состоялся в рамках празднования 30-летия серии.

Главной новинкой стал новый класс – Чернокнижник. Он может связать практически любого демона в игре и получить доступ к его уникальным способностям.

Обозреватель PC Gamer отметил, что класс органично вписывается в игру, несмотря на ее "ретро-основу" с обновленной графикой. Использование демонических печатей и призванных существ ощущается так же естественно, как и механики более старых классов, что может подтолкнуть даже бывших игроков вернуться в проект.

Видео дня

DLC также приносит долгожданные QoL-улучшения, особенно в управлении инвентарем, новые уникальные предметы, комплекты, рунные слова и улучшенные зоны ужаса с испытаниями, которых не было в оригинале.

Кроме того, в игре появится полный список всех собранных предметов с информацией о том, где и когда они были получены – раньше подобные данные приходилось искать на сторонних сайтах.

Reign of the Warlock доступно для покупки на всех платформах за $25. Также в Steam вышло полное издание за 40 долларов.

Reign of the Warlock стал неожиданным крупным обновлением для Diablo 2, которая после релиза ремейка Resurrected в 2021 году в основном получала лишь сезонные апдейты. Масштаб проделанной работы намекает, что Blizzard не собирается отказываться от поддержки игры и может готовить новые анонсы, возможно, уже на ближайшем BlizzCon.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля пройдет новая State of Play – она растянется минимум на час. По слухам, могут показать новый God of War в формате 2.5D, третью часть ремейка Final Fantasy 7 и поделиться подробностями о Marvel's Wolverine.

Вас также могут заинтересовать новости: