'Женщины распускают грабли': третья жена Остапчука честно рассказала о ревности

Екатерина жалуется, что вокруг много "бессовестных барышень".

Третья жена украинского телеведущего Владимира Остапчука призналась, испытывает ли она ревность в браке с шоуменом.

Один из подписчиков Instagram-блога Екатерины попросил ее честно ответить, ревнует ли она его к другим женщинам. Девушка призналась, что испытывает такие чувства, хотя мужчина и не дает ей поводов сомневаться в его верности:

"Я скорее ревную к тому факту, что женщины свои грабли распускают. Знаю, что на рынке мужчин беда, поэтому не расслабляюсь. Тем более, столько бессовестных барышень развелось".

