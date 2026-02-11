В Кремле отреагировали на слухи о возможных выборах в Украине

Песков подчеркнул, что из первоисточников пока соответствующих заявлений не поступало.

В Кремле считают, что пока рано рассуждать на тему возможного проведения выборов в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя журналистам последние публикации СМИ по этому поводу.

По его словам, эти сообщения следует "принимать во внимание", но "ориентироваться на первоисточники".

"Пока рано об этом размышлять, мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны определенных источников. Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать, конечно же, во внимание, но ориентироваться все-таки на первоисточники", - цитируют российские СМИ Пескова.

Видео дня

Он подчеркнул, что "от первоисточников пока таких заявлений не было".

СМИ о выборах в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников написала, что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить выборы и референдум 24 февраля. В материале говорилось, что чиновники якобы обсуждали возможность того, что и выборы, и референдум могут состояться уже в мае, и что Украина уже начала соответствующие планы.

В Офисе президента отреагировали на информацию о возможном объявлении выборов и референдума 24 февраля. В ведомстве отметили, что Украина не против провести выборы президента, однако для этого нужно гарантировать безопасность. "Если россияне каждый день убивают, то как можно объявлять или всерьез рассматривать выборы в ближайшие недели? Никто же не против выборов, но должна быть безопасность", – заявило источник в ОП.

Вас также могут заинтересовать новости: