Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 13 февраля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,03 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,99 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,03 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,06/43,00 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,15/51,17 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 12 февраля снизился на 6 копеек и составил 43,22 гривни за доллар, а курс евро в банке снизился на 20 копеек и составил 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,62 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины остался на прежнем уровне и составлял 43,35 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,83 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 4 копейки и составлял 51,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,90 гривни за евро.

