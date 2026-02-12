Без самолетов: эксперт объяснил особенность ночной атаки РФ на Украину

Российская стратегическая авиация уже давно исчерпала свой ресурс, считает эксперт.

Этой ночью Российская Федерация не привлекала самолеты для осуществления массированной комбинированной атаки против мирных городов Украины. Это продиктовано тем, что со стратегической авиацией в России есть проблемы.

Об этом ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман сказал в эфире Radio NV.

Проблемы со стратегической авиацией РФ

"У них проблема – это стратегическая авиация. Самолеты, которые они используют, уже давно исчерпали свой ресурс. Они из двух самолетов собирают один. Там самолеты-доноры у них есть, запчасти для этих самолетов они уже давно не производят", – отметил Гетьман.

В этой связи, по его убеждению, у россиян на самом деле авиация работает "еле-еле", хотя россияне рассказывают, что все работает "очень хорошо".

Как отметил эксперт, вчера российские оккупанты запустили по Львову две аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", но эти ракеты были уничтожены.

Процент сбивания российских ракет

По его словам, другие виды ракет, крылатые, Воздушные силы ВСУ уничтожают на уровне показателя чуть ли не 100%. По его мнению, вчера россияне не запускали именно крылатые ракеты в направлении Львова, потому что наверняка "решили не портить свои крылатые ракеты".

Гетьман предполагает, что россияне, возможно, готовят какую-то более мощную атаку в ближайшем будущем, но этой ночью по Украине запускались баллистические ракеты, в том числе, типа "Искандер М". Эти баллистические ракеты уничтожаются не с таким высоким процентом точности, как крылатые ракеты.

"Мы знаем, что было запущено 25 ракет. Из этих 25 ракет - девять долетели до той цели, куда были направлены. Частично долетели "Шахеды". Было 219 шахедов и 25 баллистических ракет", - добавил Гетьман.

Вместе с тем, он обратил внимание на доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что процент уничтожения составляет 74%.

"Наши Вооруженные силы будут пытаться повышать этот процент, с 74% увеличивать на более высокий", - сказал Гетьман.

При этом, как отмечает эксперт, даже показатель работы украинских сил ПВО по сбиванию на уровне 74% является высоким результатом, хотя от этого легче не становится.

Способности ЗРК Patriot в перехвате вражеских ракет

Также он напомнил, что по тактико-техническим характеристикам зенитные комплексы типа "Петриот" могут сбивать 70% воздушных целей. В частности, когда эти комплексы разрабатывали, то рассчитывали, что "Петриот" может уничтожать семь ракет из десяти.

Как считает Гетьман, "Петриот" ориентировочно может сбивать большее количество ракет, если повезет. "Может сбить восемь, может девять, но десять - это случайность", - добавил он.

К тому же, эксперт высказал мнение, как можно повысить процент сбивания ракет.

"Ставить больше комплексов, стрелять не одной, а двумя-тремя ракетами по каждой цели. Но это большие затраты и большое количество расходов на ракеты", - отмечает эксперт.

Однако он признает, что в мире нет достаточного количества ракет-перехватчиков для "Петриотов", чтобы иметь возможность уничтожать всю баллистику, которую Россия запускает против Украины. Соответственно, нужно увеличивать производство этих ракет-перехватчиков.

"И нам нужно помнить, что лучше всего уничтожить ракету на месте запуска до того, как она поднялась в воздух. А еще лучше уничтожать ракеты на этапе производства", - подчеркнул Гетьман.

По его словам, одна ракета для Patriot стоит миллионы долларов. "Чтобы сбить почти на 100% "Искандеры", нужно запускать две ракеты, может даже три зенитные ракеты по одной баллистической ракете. Тогда она точно будет перехвачена", - отметил Гетьман.

Дешевле предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk для уничтожения производства баллистики в РФ

По его убеждению, гораздо выгоднее было бы, если бы Украине дали крылатые ракеты типа "Томагавк" для уничтожения целых заводов по производству баллистики.

"С финансовой точки зрения уничтожать производство гораздо выгоднее, чем перехватывать ракеты", - сказал Гетьман.

Он отмечает, что благодаря уничтожению одного предприятия можно сразу уничтожить возможность производства сотен баллистических ракет.

По его мнению, при наличии ракет Tomawawk, Украине наверняка уже не понадобилось бы такое большое количество перехватчиков для "Петриотов".

"Я хочу ошибаться, но почему-то просматривается такая тенденция, потому что вопрос очень простой: зачем? Вы же даете нам оружие? Ну дайте такое оружие, чтобы мы уничтожили производство. "Нет, берите то оружие, которое уничтожает уже то, что летит". А производством не нужно уничтожать? Так что - пусть (россияне) производят? То есть что - это такой бизнес? - Хочется, чтобы я ошибался, что это мое такое эмоциональное предположение. Но, что-то мне кажется, что я не ошибаюсь", - подчеркнул Гетьман.

Ночная атака России - главные новости

Как сообщал УНИАН, этой ночью российская массированная атака привела к попаданию 9 ракет и 19 ударных БПЛА. Главная цель российского удара - энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. По меньшей мере два человека погибли в результате этой атаки. Были зафиксированы повреждения в Харьковской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях.

