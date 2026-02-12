13 февраля в Украине станет еще теплее

Местами по стране покапают небольшие дожди.

Перед выходными, 13 февраля, по всей Украине ожидается плюсовая температура. Будет облачно с проясненими, только на юге - пасмурно. Местами по стране пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -1°, днем +3°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Тернополе 13 февраля ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице завтра будет 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+4°, небольшой дождь.

В Одессе 13 февраля - пасмурно, температура ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь, +3°...+14°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +3°, дождь.

13 февраля - какой праздник, приметы погоды

13 февраля - святого преподобного Мартыниана. По приметам, если в этот день дует ветер, то ветреная погода сохранится еще несколько дней.

