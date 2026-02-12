Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост на следующей неделе

В списке есть представители знака Близнецы.

Три знака Зодиака будут притягивать деньги и возможности на протяжении всей недели с 16 по 22 февраля 2026 года. С 18 февраля Солнце переходит в мечтательный водный знак Рыб, открывая путь к интуитивным решениям и новым идеям, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

С Солнцем в Рыбах вы сможете слушать свою интуицию и использовать идеи, которые раньше казались слишком смелыми. Вместо того чтобы отвергать их как фантазии, ищите способы воплотить в жизнь. Верьте в своё право на достаток и комфорт, который вы заслуживаете.

20 февраля соединение Сатурна и Нептуна в Овне создаст один из сильнейших аспектов года. Эта энергия помогает поверить в собственную ценность и реализовать всё, о чём вы мечтали, включая финансовый рост.

Близнецы

Близнецы, отпустите мысль, что деньги даются только через тяжёлый труд. 16 февраля Меркурий в Рыбах образует тригон с ретроградным Юпитером в Раке, принося премии, бонусы или новые денежные потоки.

Гороскоп на неделю обещает, что финансовый рост придет через карьеру, но без изнуряющих усилий. Сохраняйте баланс и осознавайте, когда уже достаточно сделали. 22 февраля Венера в Рыбах создаст тригон с ретроградным Юпитером, что ещё сильнее увеличит ваше богатство. Этот период закладывает основу для финансового роста, который продолжится до июня.

Водолей

Водолей, не соглашайтесь на меньшее. С 18 февраля Солнце в Рыбах усиливает внимание к вашим финансам, предоставляя возможность пересмотреть стратегии и получить более выгодные предложения.

Меркурий и Венера в Рыбах помогут привлечь изобилие и улучшить условия работы. Сейчас вы получаете то, о чём давно мечтали. Не недооценивайте важность отстаивания своих интересов – финансовый успех приходит к тем, кто знает себе цену.

Рыбы

Рыбы, ваша энергия всегда притягивала деньги. Вы многому научились и понимаете, что духовность не исключает богатства. Теперь вы осознаёте свою ценность и умеете управлять ресурсами.

20 февраля соединение Сатурна и Нептуна в Овне меняет ваше отношение к деньгам. Вместо страхов вы начинаете ценить себя и свои возможности. Практический подход к финансовой сфере в сочетании с верой в Вселенную поможет вам достигнуть успеха и стабильности.

