Аэропортам Италии прогнозируют хаос из-за действий персонала

К забастовке могут присоединиться наземные службы и грузчики в аэропортах Брешия Монтикьяри, Милан Линате и Милан Мальпенса.

Путешественников, планирующих поездку в Италию, предупредили о возможных перебоях с авиасообщением из-за забастовок работников авиационной отрасли. Как пишет The Independent, сотрудники, в частности пилоты, бортпроводники и наземный персонал, объявили о намерении выйти на акцию протеста 16 февраля – менее чем за неделю до завершения зимней Олимпиады.

Ожидается, что работники Vueling и easyJet, входящие в профсоюз USB, будут бастовать с 13:00 до 17:00. Другие сотрудники easyJet, а также персонал ITA Airways планируют присоединиться к протесту на весь день.

По данным аналитической компании Cirium, только ITA Airways имеет запланированные 314 рейсов на 16 февраля. Кроме авиакомпаний, к забастовке могут присоединиться наземные службы и грузчики в аэропортах Брешия Монтикьяри, Милан Линате и Милан Мальпенса.

Также сообщается, что 7 марта забастовку планируют работники компании Enav, которая отвечает за управление воздушным пространством Италии.

Как отмечается, в настоящее время продолжаются переговоры с Комиссией по гарантированию забастовок при правительстве Италии. Орган призвал профсоюзы изменить дату акции, чтобы обеспечить стабильную работу транспорта во время проведения зимней Олимпиады. Впрочем, договоренности пока не достигнуто.

EasyJet и ITA Airways сообщили The Independent, что ожидают решения о возможном переносе забастовок и пообещали информировать пассажиров о дальнейшем развитии событий.

В заявлении властей, которое цитирует итальянское агентство Ansa, отмечается, что Комиссия предупредила министра инфраструктуры и транспорта о "реальном риске нарушения свободы передвижения" из-за запланированных протестов 16 февраля и 7 марта. В то же время было предложено перенести забастовки на период с 24 февраля по 4 марта.

Кроме того, в конце месяца запланирована забастовка работников итальянской государственной железной дороги. С 21:00 пятницы, 27 февраля, они намерены прекратить работу на 24 часа. Это может повлиять на движение региональных, скоростных и междугородных поездов.

Забастовки в Италии

Напомним, ранее в Италии бастовали железнодорожники. В частности, итальянский железнодорожный оператор Trenord сообщал об акциях протеста 2-3 февраля. Речь шла о том, что из-за забастовки железнодорожников поездки болельщиков на зимнюю Олимпиаду-2026 могут осложниться. На тот момент железнодорожное сообщение в Ломбардии и Милане уже работало с сокращениями из-за акций работников профсоюза ORSA.

