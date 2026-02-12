Ученые раскрыли происхождение древних мигрантов, которые заменили строителей Стоунхенджа

Ученые предположили, что эта замена, скорее всего, произошла из-за болезни, похожей на чуму.

Археологи обнаружили происхождение народа Белл-Бикер, который мигрировал в Британию и в течение века заменил всех неолитических строителей Стоунхенджа. В частности, исследования ДНК показали, что около 2400 г. до н.э. Британия претерпела существенные демографические изменения после миграции в страну людей, связанных с культурой Белл-Бикер. Об этом пишет The Independent.

"Эти мигранты, названные в честь очень характерного типа керамики, которую они изготавливали, быстро распространились по Европе в этот период, но откуда именно они пришли и как сформировалась их популяция, оставалось неизвестным - вплоть до сих пор", - отметили в публикации.

В ходе исследования ученые проанализировали ДНК 112 древних людей, живших в Нидерландах, Бельгии и западной Германии между 8500 и 1700 годами до н.э., чтобы выявить происхождение населения культуры Белл-Бикер.

Видео дня

"Ученые обнаружили, что характерное население с высоким уровнем происхождения охотников-собирателей, которое жило в болотистой местности Рейн-Маас, смешалось с людьми, связанными с культурой Белл-Бикер. Это произошло примерно в 2500 году до н. э., и, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature, образованные в результате этого населения впоследствии распространились на северо-запад Европы", - добавили в издании.

В то же время предыдущие исследования свидетельствовали о том, что этот народ происходил из одного места, преимущественно из Иберии, включая современные Испанию и Португалию, а уже оттуда распространился по всему миру.

Однако последние анализы ДНК свидетельствуют о том, что население Белл-Бикер образовалось в результате смешения местных потомков охотников-собирателей с новоприбывшими в Европу, которые связаны со степным происхождением.

"Они образовались в результате смешения нескольких групп предков, главным образом в регионе, известном как Нижний Рейн-Маас, состоящем из современных Нидерландов, Бельгии и Западной Германии. Затем, по словам исследователей, около 3000 г. до н. э. к ним присоединились мигранты из степей", - говорится в публикации.

Когда эти группы прибыли в Британию, они почти полностью вытеснили существовавших в этом регионе неолитических фермеров, построивших Стоунхендж, что существенно изменило археологические временные масштабы.

"Их дальнейшая экспансия оказала разрушительное влияние на гораздо большую часть северо-западной Европы, особенно на Великобританию, где они стали основным источником 90-100-процентной замены местных неолитических предков", - подчеркнули ученые в исследовании.

Ученые предположили, что эта замена, скорее всего, произошла из-за болезни, похожей на чуму, к которой люди на европейском континенте, вероятно, имели иммунитет, а жители Британии - нет.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, ранее ученые обнаружили миниатюрный ядерный реактор, который на самом деле не должен существовать. Отмечается, что по сравнению с любым другим куском урана, он имел ненормальный изотопный состав, что делало его очень уникальным.

Также ученые рассказали, что в древности римляне придумали необычный метод для лечения человеческих болезней. В частности, ученые нашли темно-коричневые хлопья, которые идентифицировали как человеческие экскременты.

Вас также могут заинтересовать новости: