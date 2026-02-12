Палатный: Батальон беспилотных систем 'Хорт' получил от 'Украинской команды' партию мощных зарядных станций

Волонтеры "Украинской команды" передали 420 отдельному батальону беспилотных систем "Хорт" партию мощных зарядных станций для бесперебойной работы дронов. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Зарядные станции на передовой – это связь и работоспособность дронов. "Украинская команда" передала партию мощных зарядных станций 420 отдельному батальону беспилотных систем "Хорт", - сказал Артур Палатный.

Он отметил, что зарядные станции помогут подразделению эффективнее уничтожать врага на передовой.

Видео дня

"Эти ребята сегодня выполняют боевые задания почти по всей линии фронта. Уверен: наша поддержка усилит боевые возможности подразделения и поможет еще эффективнее уничтожать врага", - сказал руководитель "Украинской команды".

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала боевым бригадам на фронт почти 4000 разных беспилотников, а также сотни зарядных станций, автомобили и разное военное оборудование.

