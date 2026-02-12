Apple начала массово блокировать аккаунты россиян: названа причина изоляции РФ

Россияне жалуются на блокировку, удаление профилей и невозможность пользоваться сервисами Apple.

Владельцы продукции Apple в России жалуются , что американская компания начала ограничивать покупки, оформление подписок и другие операции для россиян, чьи данные совпадают с информацией из санкционных списков, пишет The Moscow Times.

Пользователи получают сообщения, в которых говорится, что они не могут совершать покупки, поскольку их данные "полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства".

В компании пояснили, что они обязаны соблюдать действующее законодательство и нормативные требования. Если раньше подобные случаи были единичными, то теперь ограничения приобрели массовый характер.

Отмечается, что это может коснуться десятков тысяч российских пользователей, которые в результате могут потерять доступ к своим Apple ID. Владельцы устройств уже жалуются на блокировку, удаление профилей и невозможность пользоваться сервисами.

По словам пользователей iPhone, в настройках учетной записи появилось сообщение о необходимости пройти дополнительную проверку личности и загрузить фото паспорта. Без этого нельзя совершать покупки в App Store, а также возникают сложности с доступом к Game Center, играм и iCloud.

Кроме того, Apple усиливает контроль за поставками смартфонов в Россию через другие страны, где компания официально не работает. Официальные дистрибьюторы предупредили местных ритейлеров о высоких штрафах за активацию iPhone с помощью иностранных SIM-карт в течение 90 дней после покупки. Особое внимание уделяется новейшей 17 серии смартфонов.

В рассылке для продавцов указано, что в случае выявления использования устройств с зарубежными SIM-картами "на вашу торговую точку будет наложен высокий штраф, а код магазина может быть заблокирован в соответствии с политикой".

12 февраля стало известно, что Кремль пытался полностью заблокировать мессенджер WhatsApp на своей территории. Целью ограничений является заставить более 100 миллионов пользователей в России перейти на государственную платформу Max, которая является "приложением для наблюдения".

Ранее NBC News сообщало, что российские власти все активнее внедряют "белый список" – ограниченный реестр одобренных правительством веб-сайтов, к которым люди могут получить доступ с телефонов во время отключений мобильного интернета. Это жестко ограничивает информацию, которую они получают.

