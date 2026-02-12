Шмыгаль сообщил, когда возобновят работу киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

После ночной атаки РФ тысячи домов киевлян остались без отопления.

До конца рабочей недели обе столичные ТЭЦ, пострадавшие от российских ударов прошлой ночью, возобновят работу. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время заседания парламентского комитета, пишет "Суспільне".

В частности, отмечается, что после ночной ракетной атаки на восстановление работы ТЭЦ-5 потребуется около суток. Восстановление ТЭЦ-6 потребует немного больше времени – ориентировочно двое суток.

Российская атака в ночь на 12 февраля

Как писал УНИАН, в ночь на 12 февраля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В нескольких районах столицы зафиксировано попадание – в частный дом, нежилую застройку и падение обломков возле жилья, ранены два человека. Также в городе начались дополнительные перебои со светом.

Видео дня

Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что почти 2 600 домов в Киеве остались без тепла в результате ночной атаки россиян. По его словам, это стало следствием повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг.

Кроме того, он напомнил, что более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах оставались без тепла еще с момента предыдущих обстрелов.

