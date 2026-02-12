Шмыгаль сообщил, когда возобновят работу киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

До конца рабочей недели обе столичные ТЭЦ, пострадавшие от российских ударов прошлой ночью, возобновят работу. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время заседания парламентского комитета, пишет "Суспільне".
В частности, отмечается, что после ночной ракетной атаки на восстановление работы ТЭЦ-5 потребуется около суток. Восстановление ТЭЦ-6 потребует немного больше времени – ориентировочно двое суток.
Российская атака в ночь на 12 февраля
Как писал УНИАН, в ночь на 12 февраля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В нескольких районах столицы зафиксировано попадание – в частный дом, нежилую застройку и падение обломков возле жилья, ранены два человека. Также в городе начались дополнительные перебои со светом.
Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что почти 2 600 домов в Киеве остались без тепла в результате ночной атаки россиян. По его словам, это стало следствием повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг.
Кроме того, он напомнил, что более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах оставались без тепла еще с момента предыдущих обстрелов.