В министерстве говорят, что это не будет проблемой.

Военнообязанные будут иметь возможность получить заключение военно-врачебной комиссии в бумажном виде даже после 1 апреля, когда начнет действовать новый этап реформы ВВК. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, цитирует РБК-Украина.

"Даже после 1 апреля, если человек хочет получить на руки заключение ВВК, мы даем такую возможность. Мы распечатываем фактически зеркало цифрового заключения, и предоставляем такую возможность нашим людям, это не является проблемой", - заверила она.

Черногоренко добавила, что бумажное заключение о пригодности военнообязанного можно будет получить сразу после осмотра.

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"Если это свидетельство о болезни для признания непригодности к военной службе, комиссия утверждает заключение с центральной или областной ВВК, и тогда по желанию гражданина можно получить заключение на бумаге", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

По ее словам, сейчас уже налажено взаимодействие между электронным кабинетом ВВК, "Оберегом" и "Резервом", поэтому найти свой статус медицинского осмотра можно уже в приложении "Резерв".

Реформа ВВК в Украине - что известно

В Украине начали внедрять реформу военно-врачебных комиссий, следующий этап которой стартует с 1 апреля. Согласно реформе, все комиссии должны будут оформлять выводы медосмотра в электронном виде.

Также в ТЦК сообщили, что до конца года ВВК начнут рассматривать дела анонимно. Там отметили, что в направлениях не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает.

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