До 5 июня этого года всем ограниченно годным к военной службе нужно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК, далее - ВЛК - "військово-лікарська комісія")
Как отмечают в Министерстве обороны Украины в Telegram, это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной годности к военной службе.
Получить направление на ВЛК можно двумя способами: онлайн через приложение Резерв+ или придя лично в ТЦК и СП.
По результатам прохождения комиссии в медучреждении будет вынесено новое решение: годен человек или непригоден к службе.
"Крайний срок - 5 июня 2025 года включительно. Не медлите - процедура обязательна по закону", - подчеркнули в Минобороны.
Что известно о повторном прохождении ВЛК
Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект, которым продлила срок прохождения повторного ВЛК для ограниченно годных до 5 июня 2025 года. Законопроект в целом поддержали 313 депутатов.
До этого ограниченно годные должны были пройти повторное ВЛК до 4 февраля 2025 года. Однако, по информации члена комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, значительное количество людей указанной категории не успели пройти врачебную комиссию. Поэтому было инициировано продление срока.
13 февраля уже было известно, что закон подписал президент Владимир Зеленский.