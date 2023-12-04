В качестве подарков каждый дрон оснастили кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами.

Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны получили еще 5000 FPV в рамках Операции "Єдність", говорится в сообщении фандрейзинговой платформы UNITED24.

"В качестве подарков каждый дрон оснастили кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами. Так что военные получили "птичек" в полной боевой готовности. Спасибо каждому, кто делал взносы на наш общий сбор с фондом "Повернись живим" и monobank", - отмечается в сообщении.

Один из крупнейших донатов на покупку дронов - 10 млн грн - поступил при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

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Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда также уже более 240 автомобилей. В том числе ударные роты "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.