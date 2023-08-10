В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны с начала полномасштабного вторжения получили более 80 дронов при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом говорится в интервью президента фонда Андрея Матюхи для издания Обозреватель.

"У нас есть отдел, который определяет стратегию по закупкам, там человек пять работает. Эти ребята четко ориентируются и в технических, и в финансовых вопросах. Знают, что и где лучше покупать. Например, в последнее время закупаем много техники украинского производства. Хотя в начале войны все это покупалось в основном за границей", – отметил Матюха.

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Помимо дронов, при содействии фонда в ВСУ поставляются тепловизоры, антидроновые ружья и другое специальное оборудование.

"К нам очень много разных запросов приходит: на компьютерную технику, рации, антидроновые ружья – все, что необходимо в конкретный момент на конкретном участке фронта. При этом мы стараемся то, что чаще всего просят, например, дроны Mavic, закупать заранее, чтобы максимально быстро предоставить необходимое, когда поступит запрос от наших военных", – добавил Андрей Матюха.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.