Лубинец прокомментировал видео с объятиями во время встречи с российским омбудсменом

По его словам, украинская переговорная команда использует различные методы ведения переговоров, в том числе тактику "доброго и плохого полицейского".

В сети появилось видео встречи украинской стороны с российским омбудсменом Яной Лантратовой, где представители делегаций приветствовали друг друга объятиями. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал ситуацию.

В эфире Радио Свобода Лубинец опроверг участие своих сотрудников в объятиях и заявил, что "не имеет отношения к институтам, которые представляли эти лица".

"Это не были люди из офиса омбудсмена Украины. Это были спецслужбы", – сказал он.

Уполномоченный обратил внимание, что встреча проходила на территории Беларуси, и там находились представители спецслужб трех стран.

Кроме того, Лубинец рассказал, что украинская переговорная команда использует различные методы переговоров, в том числе тактику "доброго и плохого полицейского" для успешного обмена пленными между странами.

Встреча с российским омбудсменом

Как сообщал УНИАН, 5 июня Дмитрий Лубинец впервые встретился с новоназначенной российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. После встречи он сообщил о достижении договоренности о прямом обмене официальными справками между соответствующими институтами двух стран.

По словам Лубинеца, такая договоренность позволит упростить решение ряда гражданско-правовых вопросов для граждан Украины. В частности, речь идет о получении документов из российских архивов, необходимых для подтверждения трудового стажа, оформления пенсий и других социальных выплат.

Омбудсмен отметил, что из-за разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией подобные процедуры были существенно затруднены. В то же время российская сторона согласилась на прямой механизм взаимодействия между институтами омбудсменов. Украина также готова предоставлять аналогичные справки гражданам РФ, которые будут обращаться через российскую сторону.

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