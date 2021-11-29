Сам Владимир Остапчук опубликовал фото застолья с надписью "Блогерская голодная туса". Но впоследствии удалил снимок из Instagram.

В день, когда в Украине отмечали память жертв голодоморов, львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

Как написал львовянин Владимир Беньо на своей странице в Facebook, за это действо должно быть стыдно всем сознательным украинцам, международным и украинским брендам, которые платят блогерам за посты, репосты, рекламы, принимают участие в их розыгрышах.

"В день памяти жертв, замученных искусственно созданными кровавым режимом Голодоморов в Украине в 1921−22рр, 1932−33гг, 1946−47рр., сделали во Львове, в объекте национального наследия, Доме ученых, в 500 м от памятника, где сотни львовян семьями вместе шли ставить лампадки и свечи памяти - то, за что стыдно должно быть всем сознательным украинцам, международным и украинским брендам, которые платят им за посты, репосты, рекламы, принимают участие в их розыгрышах и т.п.", - написал Беньо.

Отметим, среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику было немало блогеров, среди которых и "миллионники":

Натали Литвин (1 миллион подписчиков);

Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков);

Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков);

Саша Бо (1,9 миллиона подписчиков).

Развлекал гостей вечеринки популярный актер и ведущий Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах. Сначала Остапчук опубликовал несколько фото застолья с надписью "Блоггерская голодная туса", но впоследствии удалил фото из Instagram.

28 ноября вечером именинник Залиско опубликовал "опровержение-объяснение" празднования. Мол, это его день рождения, который он, как и каждый год, отпраздновал так, как захотел. По его мнению, так, как осуждают его вечеринку, должны были осуждать тысячи людей в Украине, которые в этот день пели, танцевали и веселились на других мероприятиях.

"Самая грандиозная вечеринка года состоялась. Это было так кайфово. Спасибо каждому, кто был вчера. Настолько эмоционально, искренне, откровенно и по-настоящему. Как это было КРУТООООО! Отпраздновать свое 29-ти летие получилось громогласно. Насколько громко, что все внезапно стали супер правильными и блоггеры виноваты во всех проблемах мира. День памяти жертв Голодомора - важный день. И я уважаю людей, которые и правда вспоминают и зажигают свечу. Но не в сторис в Инстаграм. А искренне. И не кричат популистскими заявлениями, какие они правильные и после сторис со свечой идут в караоке, на концерт, в ресторан с друзьями или на футбол. К чему это лицемерие? Почему люди только ищут, кого бы это в чем-то обвинить? Им настолько скучно жить? Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбы и множество разных забав. Поэтому хватит распылять информационный "яд" вокруг! Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!" - написал Залиско на своей странице в Instagram.

Позже Залиско сообщил, что его вызвали в полицию из-за громкого празднования дня рождения.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября чтят память жертв голодоморов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.

В 16:00 начнется общенациональная минута молчания, затем состоится акция "Зажги Свечу памяти".

Традицию ставить зажженную свечу в окнах своих жилищ в знак чествования выморенных голодной смертью инициировал в 2003 году известный историк, политолог, исследователь Голодомора 1932-1933 годов Джеймс Мейс.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко