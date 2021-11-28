Спасатели зажгли свечу памяти / фото facebook.com/chornogora

В День памяти жертв голодоморов, 27 ноября, к акции "Зажги свечу" присоединились прикарпатские спасатели.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали в Facebook фото зажженной свечи на высокогорном посту.

"Мы помним", – подписали фото спасатели.

Пользователей тронул их поступок.

Спасатели зажгли свечу памяти / фото facebook.com/chornogora

"Очень трогательно, спасибо!", "Самая высокая" свеча памяти. Спасибо вам", "Спасибо! Мы все вместе!",  "Помним", "Всегда знал, что вы сознательные люди. Уважение!", "Пусть это никогда не повторится", – отметили в комментариях.

Спасатели зажгли свечу памяти / фото facebook.com/chornogora

Акция "Зажги свечу памяти"

Читайте такжеДень памяти жертв Голодомора 2021: история трагедии и скорбные мероприятия (видео)27 ноября, в 16:00 прошла общенациональная минута молчания и всеукраинская акция "Зажги свечу".

88-я годовщина Голодомора в Украине, жертв которого поминают каждую четвертую субботу ноября (в этом году – это 27 ноября) посвящена детям – самой уязвимой категории жертв сталинского геноцида.

Автор: Катерина Шварц