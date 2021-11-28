Таким образом они почтили память жертв голодоморов.

В День памяти жертв голодоморов, 27 ноября, к акции "Зажги свечу" присоединились прикарпатские спасатели.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали в Facebook фото зажженной свечи на высокогорном посту.

"Мы помним", – подписали фото спасатели.

Пользователей тронул их поступок.

"Очень трогательно, спасибо!", "Самая высокая" свеча памяти. Спасибо вам", "Спасибо! Мы все вместе!", "Помним", "Всегда знал, что вы сознательные люди. Уважение!", "Пусть это никогда не повторится", – отметили в комментариях.

Акция "Зажги свечу памяти"

Читайте такжеДень памяти жертв Голодомора 2021: история трагедии и скорбные мероприятия (видео)27 ноября, в 16:00 прошла общенациональная минута молчания и всеукраинская акция "Зажги свечу".

88-я годовщина Голодомора в Украине, жертв которого поминают каждую четвертую субботу ноября (в этом году – это 27 ноября) посвящена детям – самой уязвимой категории жертв сталинского геноцида.

Автор: Катерина Шварц