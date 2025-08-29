Владелец 'Домино' приобрел авто для ГУР и призвал бизнес отдавать часть прибыли защитникам

Владелец ТМ "Домино" Антон Шухнин передал спецподразделению Главного управления разведки внедорожник и призвал социально ответственный бизнес тратить часть прибыли на нужды Сил обороны. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сеть DOMINO передала крайне необходимый внедорожник боевому спецподразделению Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мы сознательно решили направить всю прибыль DOMINO за праздничные выходные 23-24 августа на приобретение этой машины", - написал Антон Шухнин.

Бизнесмен призвал других предпринимателей поддержать его инициативу.

Видео дня

"Я лично призываю социально ответственный бизнес участвовать в инициативе DOMINO и определять дни, когда вся прибыль будет направлена на нужды украинских Защитников и Защитниц", - обратился Шухнин к украинскому бизнесу.

Он также добавил, что является отцом трех маленьких детей, которые родились и растут в Украине. Поэтому помощь Силам обороны - это защита каждого из нас, подчеркнул Антон Шухнин.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов "DOMINO" и ее основатель Антон Шухнин объявили об инициативе ко Дню флага и Дню Независимости Украины. Все средства, заработанные в эти дни, компания пообещала направить на поддержку защитников.