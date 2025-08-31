28 августа хозяин Джесси погиб в результате российского обстрела. Впрочем, собака два дня ждала, что муж вернется.

Собака Джесси двое суток ждала своего хозяина на руинах дома в Киеве, в который попала Россия 28 августа. Ее приютили спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

О судьбе Джесси и ее хозяина стало известно из соцсетей. Известно, что хозяин Джесси работал охранником рядом с домом в Дарницком районе. Она всегда приходила на дежурство вместе с мужем.

28 августа мужчина погиб в результате российского обстрела. Впрочем, Джесси два дня ждала, что ее хозяин вернется.

Джесси приютили спасатели. Отныне она будет жить "за городом, на природе, в любви и дружбе", пообещали в ГСЧС. Впоследствии животное будет проходить обследование состояния здоровья и адаптацию.

"А дальше мы будем радовать вас фото и видео его новой счастливой жизни. Чтобы все видели - даже после самого страшного горя возможна новая жизнь!" - отметили в ГСЧС.

Массированный удар по Украине 28 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа Россия убила 25 человек. Впоследствии стали известны имена тех, чьи жизни были оборваны этой трагедией. К примеру, среди погибших - 14-летний школьник Назарий Коваль, ученик 8-Б класса киевского лицея №127.

Россия резко нарастила интенсивность ракетно-дронных атак против Украины, чтобы заставить Киев пойти на мирное соглашение по ее правилам, пишет The Times. Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия Кремля "выбором баллистики вместо дипломатии" и призвал партнеров к новым мерам давления.

